-23 кг за шесть недель. Как коронавирус бьет по молодым и здоровым людям – фото

Майк Шульц (фото - thebearded_nurse, Instagram)

43-летний медбрат из Сан-Франциско Майк Шульц не имел хронических заболеваний, но потерял 23 килограмм веса, пока находился в госпитале с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом мужчина рассказал BuzzFeed News.

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До болезни Шульц тренировался шесть - семь раз в неделю и весил 86 кг. После болезни его вес упал до 63 кг.

По словам мужчины, он думал, что провел в больнице неделю, хотя, на самом деле, пробыл в ней почти полтора месяца. Когда болел, он чувствовал сильную слабость: не мог держать телефон и печатать.

"Я не думал, что это настолько серьезно, пока это не произошло. Я думал, что достаточно молод, чтобы это не отразилось на мне, и я знаю, что многие так думают. Я хотел показать, что это может случиться с кем угодно. Неважно, молоды вы или стары, есть у вас хронические заболевания или нет. Это может повлиять на вас", - сказал он.

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Мужчина был госпитализирован 16 марта. За неделю до этого он посетил вечеринку на Майами-бич, где не было жестких ограничений.

"Однако никаких реальных ограничений не было. Никакого карантина. Мы просто думали, что должны больше мыть руки и не прикасаться к своему лицу", - сказал он.

Вечеринка в Майами (фото - thebearded_nurse, Instagram)

Примерно через девять дней после вечеринки у Шульца поднялась температура до 39,4 градусов, легкие наполнились жидкостью. Первые дни мужчина получал в госпитале кислород через лицевую маску, однако вскоре его ввели в состояние интубации. Четыре с половиной недели больной получал кислород через трубку в трахее.

Сейчас мужчина вернулся домой. Объем легких начинает медленно восстанавливаться.

На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки) , 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Б ольше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

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