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Во Вьетнаме 97 млн человек и всего 300 случаев коронавируса. Как им это удалось

Во Вьетнаме 97 млн человек и всего 300 случаев коронавируса. Как им это удалось - Фото
Фото: EPA
15.05.2020, 23:18

Страна изначально сделала ставку на профилактику на ранних стадиях в массовом масштабе

Несмотря на границу с Китаем и население численностью 97 миллионов человек, во Вьетнаме зарегистрировано чуть более 300 случаев заболевания COVID-19, и ни одного случая смерти. Об этом пишет ВВС.

Опрошенные журналистами эксперты говорят, что в прошлом Вьетнам сталкивался со множеством вспышек инфекционных заболеваний, поэтому имеет некоторый опыт противодействия им.

Страна изначально сделала ставку на профилактику на ранних стадиях в массовом масштабе.

Кроме того, что были закрыты школы и публичные места, всех, кто въехал в страну, и всех кто контактировал с заболевшими, отправляли в карантинные центры на 14 дней.

Во Вьетнаме никогда не было полной всеобщей самоизоляции, власти сосредоточились на отдельных кластерах — изолировали городские районы или небольшие населенные пункты, где обнаруживались инфицированные. Никто не мог выехать или въехать на изолированные территории, пока не пройдут две недели без новых случаев заражения.

Это значит, что Вьетнам не проводил широкого тестирования населения, поэтому многим изначально эта стратегия показалась ошибочной. Однако сейчас эксперты не видят причин сомневаться в официальных данных, так как к этому времени манипуляция была бы уже выявлена, пишет агентство.

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Вместе с тем правозащитные организации отмечают, что принудительное социальное дистанцирование и карантин опирались на укоренившуюся систему "лояльных партийных кадров по соседству, которые шпионят за жителями района и подчиняются руководству". В этом, несомненно, были нарушения прав, считают в Human Rights Watch. Также, говорят там, правительство Вьетнама контролирует СМИ.

Вьетнам использовал свою пропагандистскую машину для проведения активной информационной кампании, используя военные образы и риторику, чтобы объединить общество в борьбе против вируса. Также эксперты отмечают регулярную SMS-рассылку инструкций для граждан, как вести себя в условиях эпидемии.

Специалисты говорят, что политика Вьетнама неприемлема для стран с большим числом случаев заражения, но для тех немногих территорий, которые находятся в начале вспышки, это может быть полезным опытом.

Вместе с тем, пока неясно, какое влияние на экономику Вьетнама оказали предпринимаемые правительством меры.

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Вадим Ребрина
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