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Во Вьетнаме лучшие медики спасают британца. Там пока ни одной смерти от COVID-19

Во Вьетнаме лучшие медики спасают британца. Там пока ни одной смерти от COVID-19 - Фото
Фото: EPA
14.05.2020, 19:30

Вьетнам уже потратил $200 000 на спасение британца. Сейчас ему собираются делать пересадку легких

Во Вьетнаме делают все возможное, чтобы не допустить первой в стране смерти от коронавируса. Врачи говорят, что единственный шанс спасти британского летчика — пересадка легких, но законодательство страны не разрешает донорство от живых людей. Об этом сообщает Reuters.

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Благодаря агрессивному тестированию и массовой централизованной программе карантина во Вьетнаме сейчас 288 заболевших и ни одного случая смерти.

43-летний мужчина заразился коронавирусом в баре в деловом центре Хошимина в середине марта. Сейчас он находится на искусственном жизнеобеспечении. У него осталось лишь 10% объема легких.

Во вторник Министерство здравоохранения провело встречу с экспертами из ведущих больниц и решило, что единственный способ спасти жизнь этого человека - пересадка легких.

Его случай вызвал массовый интерес во Вьетнаме. В четверг государственные СМИ сообщили, что 10 человек, в том числе 70-летний ветеран войны, добровольно согласились стать донорами легких. Однако им вынуждены были отказать.

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"Мы тронуты их добрыми намерениями, но действующее законодательство не позволяет нам пересаживать легкие, пожертвованные большинством живых людей", - заявил представитель Вьетнамского национального координационного центра по трансплантации органов человека.

Заместитель министра здравоохранения заявил, что Вьетнам импортировал из-за границы специальные лекарства для лечения тромбов у пациента, однако это не принесло результата.

Сообщается, что Вьетнам уже потратил $200 000 на спасение британца.

"Мы очень надеемся, что британский пациент скоро выздоровеет", - сказал пресс-секретарь МИД Вьетнама Ле Тхи Ту Ханг.

На утро 14 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 429 930 человек, 298 174 умерли, 1 659 806 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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