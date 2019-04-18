Иванка Трамп отказалась стать главой Всемирного банка

Иванка Трамп (фото - EPA)

Старший советник и дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп отказалась быть главой Всемирного банка, сказала она в комментарии Washington Post.

Она уточнила, что отец предлагал ей, однако Иванка отказалась, потому что ей нравится то, чем она занимается сейчас.

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Отвечая на вопрос о том, предлагал ли ей отец еще какие-то должности, она сказала: "Пусть это останется между нами".

12 января издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что дочь американского президента может возглавить Всемирный банк. В Белом доме такую возможности отрицали.