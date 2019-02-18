Из Венесуэлы высылают депутатов Европарламента: забрали паспорта

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Правительство Венесуэлы 17 февраля не пустило в страну делегацию Европарламента. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нас высылают из Венесуэлы. У нас забрали паспорта", - отметил представитель Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.

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Депутат добавил, что им не сообщили причины запрета на въезд.

По информации участника делегации, несколько членов Европейской народной партии намеревались встретиться с и.о. президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который раскритиковал сложившуюся ситуацию и назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро "узурпатором".

"Именно Мадуро повышает цену передачи власти", - подчеркнул Гуайдо.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить Гуайдо.