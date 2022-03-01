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Из видеоагентства при Russia Today бегут журналисты – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 07:53
Из видеоагентства при Russia Today бегут журналисты – Reuters - Фото
Маргарита Симоньян, главред Russia today (скриншот с YouTube-интервью Ксении Собчак)

Ruptly, российское государственное пропагандистское агентство, базирующееся в Берлине, столкнулось с массовым оттоком сотрудников после российского вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

Reuters добыло аудиозапись собрания работников и руководства Ruptly, на котором обсуждались увольнения и претензии журналистов, а также поговорило на условиях анонимности с одним из сотрудников видеоагентства.

"Все либо ушли на больничный, либо просто ушли. Нельзя участвовать во всем этом, а потом ехать в лагерь беженцев и прикидываться, будто сочувствуешь", – сказал этот сотрудник.

Недовольство сотрудников Ruptly вызвало, в частности, то, что им предписывали называть вторжение России в Украину "специальной операцией".

По данным Reuters, из Ruptly в последние дни ушли три старших редактора.

27 февраля стало известно, что в Европейском Союзе запретят показывать два пропагандистских госканала России – RT и Sputnik – а также их дочерние проекты.

Юрий Смирнов
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