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Из-за фото Гитлера в "бессмертном полку" в России открыли уголовное дело

Из-за фото Гитлера в "бессмертном полку" в России открыли уголовное дело - Фото
Скриншот
16.05.2020, 16:34

В СК РФ говорят, что фотографии нацистских преступников размещались также с территории Украины и Эстонии

Следственный комитет РФ открыл уголовные дела из-за публикации в онлайн-версии "бессмертного полка" фотографий Адольфа Гитлера и других нацистских преступников. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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Дела открыты по статье УК РФ о реабилитации нацистских преступников.

В СК РФ говорят, что установили личности причастных к публикации фото. Там назвали Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска. У них проходят обыски и допросы.

В российском ведомстве также сообщили, что среди причастных к "реабилитации нацизма" якобы есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории Украины и Эстонии.

Ранее в российском Челябинске торговый центр "Космос" по ошибке опубликовал фотографию Гитлера как участника Второй мировой войны. ТРЦ объявил патриотический конкурс "Имена героев", приуроченный к 75-летию Дня победы. Согласно правилам, участникам нужно было прислать фото и краткую биографию их родственников, которые участвовали в войне. Фото Гитлера во Вконтакте торгового центра подписали именем ветерана войны Сумина Владимира Владимировича.

Вадим Ребрина
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