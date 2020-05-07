Сюр. Российский ТРЦ опубликовал фото Гитлера как ветерана второй мировой войны

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В российском Челябинске торговый центр "Космос" по ошибке опубликовал фотографию Адольфа Гитлера как участника Второй мировой войны. Об этом сообщает Дождь.

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ТРЦ объявил патриотический конкурс "Имена героев", приуроченный к 75-летию Дня победы. Согласно правилам, участникам нужно было прислать фото и краткую биографию их родственников, которые участвовали в войне.

Фото Гитлера во Вконтакте торгового центра подписали именем ветерана войны Сумина Владимира Владимировича. "В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции", — говорилось в описании.

Позже администраторы группы удалили пост и извинились за ошибку. Они отметили, что им "пришлось потратить время, чтобы убедиться", кто на самом деле изображен на снимке. "У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с Великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации", — написали администраторы паблика.