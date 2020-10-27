"Из-за небезопасной АЭС". Литва направила Беларуси ноту протеста

Литва считает поспешным запуск БелАЭС в Островце

Литва направила Беларуси ноту протеста из-за намерений Минска начать в ноябре производство электроэнергии на Беларуской АЭС в Островце. Об этом сообщает Delfi.

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В издании отмечают, что Литва считает АЭС небезопасной.

"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", – заявила советник президента страны Аста Скайсгерите.

В МИД Литвы подчеркнули, что Литва и весь Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать на станции высочайшие стандарты безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком БелАЭС является российская госкорпорация РосАтом. Литва критикует безопасность ядерного проекта, Беларусь критику отвергает.

Беларусь заявляет, что планирует подключить первый блок станции к энергетической системе страны в конце этого года, а на полную мощность станция должна начать работать в феврале 2021 года.

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Марк Сировой

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