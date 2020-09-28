В Литве раздадут 4 млн таблеток от радиации на случай аварии на АЭС в Беларуси

Литва критикует безопасность проекта БелАЭС, Минск критику отвергает

Жителям Литвы раздадут 4 млн таблеток йодида калия, которые должны защитить щитовидную железу от воздействия радиации в случае аварии на Беларуской АЭС в Островце. Об этом сообщили в мэрии столицы страны Вильнюса, передает LRT.

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Минздрав передал всего 4 млн таблеток в 16 муниципалитетов, которые расположенных в 100 км от БелАЭС. Жителям столицы планируется раздать 2,1 млн, отмечают в издании.

Планируется, что получить таблетки можно будет в аптеках по электронному рецепту.

СПРАВКА. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком БелАЭС является российская госкорпорация РосАтом. Литва критикует безопасность ядерного проекта, Беларусь критику отвергает. Первый реактор электростанции планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021-го.

В последние месяцы между Литвой и Беларусью наблюдается дипломатическое противостояние. В частности, Литва не признала победы диктатора Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, кроме того, в эту страну через два дня после выборов выехала основная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская. В то же время Лукашенко неоднократно обвинял Литву и другие западные страны в причастности к протестам оппозиции в Беларуси.

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Марк Сировой

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