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В Литве раздадут 4 млн таблеток от радиации на случай аварии на АЭС в Беларуси

28.09.2020, 11:45
В Литве раздадут 4 млн таблеток от радиации на случай аварии на АЭС в Беларуси - Фото
БелАЭС (фото - ЕРА)

Литва критикует безопасность проекта БелАЭС, Минск критику отвергает

Жителям Литвы раздадут 4 млн таблеток йодида калия, которые должны защитить щитовидную железу от воздействия радиации в случае аварии на Беларуской АЭС в Островце. Об этом сообщили в мэрии столицы страны Вильнюса, передает LRT.

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Минздрав передал всего 4 млн таблеток в 16 муниципалитетов, которые расположенных в 100 км от БелАЭС. Жителям столицы планируется раздать 2,1 млн, отмечают в издании.

Планируется, что получить  таблетки можно будет в аптеках по электронному рецепту.

СПРАВКА. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком БелАЭС является российская госкорпорация РосАтом. Литва критикует безопасность ядерного проекта, Беларусь критику отвергает. Первый реактор электростанции планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021-го.

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Марк Сировой
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