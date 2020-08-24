Беларусь вертолетами боролась с воздушными шарами из Литвы. Вильнюс направил ноту протеста
Литва направила ноту протеста из-за пересечения госграницы беларуским вертолетом
Беларусь заявила о попытке пересечения воздушной границы со стороны Литвы. Полет из Литвы шаров с "антигосударственной символикой" пресекли военные вертолеты, передает Минобороны РБ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным беларуских силовиков, вчера вечером в сторону Беларуси запустили зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой". Пресечь "попытку пересечения госграницы" удалось с помощью военных вертолетов Ми-24 без применения оружия.
Минобороны РБ передало материалы Министерству иностранных дел для подготовки ноты Литве.
Читайте также: Лукашенко заявил о "серьезном шевелении войск НАТО у границ", в альянсе ему ответили
Тем временем МИД Литвы вручило ноту протеста послу Беларуси, заявив, что беларуский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу у села Мядининкай.
"В записке содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений", - говорится в заявлении МИД.
- 9 августа в РБ прошли выборы президента. В ЦИК объявили, что победил действующий лидер Александр Лукашенко. В тот же вечер в Беларуси начались протесты, которые, несмотря на попытки властей подавить их силой, продолжаются и сейчас. Позже в стране также начались забастовки.
- Вчера в Литве тысячи людей выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларуси у Мядининкай.
Читайте также: Лукашенко: Нам готовили эту заварушку США ради кордона между Прибалтикой и Украиной
Комментарии