Беларусь вертолетами боролась с воздушными шарами из Литвы. Вильнюс направил ноту протеста

Литва направила ноту протеста из-за пересечения госграницы беларуским вертолетом

Беларусь заявила о попытке пересечения воздушной границы со стороны Литвы. Полет из Литвы шаров с "антигосударственной символикой" пресекли военные вертолеты, передает Минобороны РБ.

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По данным беларуских силовиков, вчера вечером в сторону Беларуси запустили зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой". Пресечь "попытку пересечения госграницы" удалось с помощью военных вертолетов Ми-24 без применения оружия.

Минобороны РБ передало материалы Министерству иностранных дел для подготовки ноты Литве.

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Тем временем МИД Литвы вручило ноту протеста послу Беларуси, заявив, что беларуский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу у села Мядининкай.

"В записке содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений", - говорится в заявлении МИД.

9 августа в РБ прошли выборы президента. В ЦИК объявили, что победил действующий лидер Александр Лукашенко . В тот же вечер в Беларуси начались протесты , которые, несмотря на попытки властей подавить их силой, продолжаются и сейчас. Позже в стране также начались забастовки .

Вчера в Литве тысячи людей выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларуси у Мядининкай.

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Марк Сировой

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