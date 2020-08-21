Лукашенко: Нам готовили эту "заворушку" США ради "кордона" между Прибалтикой и Украиной

Президент Беларуси Лукашенко утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой"

За протестами в Беларуси якобы стоят США, цель которых — создать "санитарный кордон" между Украиной и балтийскими странами. Такое мнение о протестах после выборов высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает госСМИ БЕЛТА.

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"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что "планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают". Он утверждает, что для этого создан некий "специальный центр под Варшавой".

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Марк Сировой

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