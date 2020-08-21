Лукашенко: Нам готовили эту "заворушку" США ради "кордона" между Прибалтикой и Украиной
Президент Беларуси Лукашенко утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой"
За протестами в Беларуси якобы стоят США, цель которых — создать "санитарный кордон" между Украиной и балтийскими странами. Такое мнение о протестах после выборов высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает госСМИ БЕЛТА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал он.
Лукашенко также заявил, что "планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают". Он утверждает, что для этого создан некий "специальный центр под Варшавой".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
Читайте также: Лукашенко выступил перед бюджетниками: Без меня будете стоять на коленях, как в Украине
Комментарии