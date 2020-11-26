Из-за торговой войны. Foxconn перенесет часть заводов Apple во Вьетнам из Китая – Reuters
Компания Foxconn, на заводах которой производится продукция Apple Inc., перемещает часть заводов по производству iPad и MacBook из Китая во Вьетнам – американская компания диверсифицирует производство, чтобы минимизировать влияние китайско-американской торговой войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, знакомый с планами Apple.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Издание отмечает, что это связано с призывом действующего президента США Дональда Трампа о выводе производство американских компаний из Китая.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию нового вьетнамского завода в провинции Бакджанг запланирован на первую половину 2021 года. Помимо Вьетнама, Apple также рассматривают возможность переноса части производства в Мексику и Индию.
Reuters пишет, что Apple Inc. и Foxconn отказали в комментариях.
- В июне 2018 года США ввели дополнительные пошлины на импорт китайских товаров. Решение было мотивировано тем, что китайские компании воровали интеллектуальную собственность и "вели нечестную игру".
- Из-за торговой войны китайский фондовый рынок в 2018 году потерял $2,4 трлн. Негативное влияние она также оказала на акции Европы и США.
- О том, что Samsung прекращает производство смартфонов в Китае, мы писали здесь.
- В декабре прошлого года Google заявила о выводе своих производств из Китая.
Читайте также: Bloomberg назвал цену "торговой войны Трампа" для мира
Комментарии