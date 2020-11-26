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Из-за торговой войны. Foxconn перенесет часть заводов Apple во Вьетнам из Китая – Reuters

26.11.2020, 12:38
Из-за торговой войны. Foxconn перенесет часть заводов Apple во Вьетнам из Китая – Reuters - Фото
Apple (фото - depositphotos.com)

Компания Foxconn, на заводах которой производится продукция Apple Inc., перемещает часть заводов по производству iPad и MacBook из Китая во Вьетнам – американская компания диверсифицирует производство, чтобы минимизировать влияние китайско-американской торговой войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, знакомый с планами Apple. 

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Издание отмечает, что это связано с призывом действующего президента США Дональда Трампа о выводе производство американских компаний из Китая. 

Отмечается, что ввод в эксплуатацию нового вьетнамского завода в провинции Бакджанг запланирован на первую половину 2021 года. Помимо Вьетнама, Apple также рассматривают возможность переноса части производства в Мексику и Индию.

Reuters пишет, что Apple Inc. и Foxconn отказали в комментариях.

  • В июне 2018 года США ввели дополнительные пошлины на импорт китайских товаров. Решение было мотивировано тем, что китайские компании воровали интеллектуальную собственность и "вели нечестную игру".
  • Из-за торговой войны китайский фондовый рынок в 2018 году потерял $2,4 трлн. Негативное влияние она также оказала на акции Европы и США.
  • О том, что Samsung прекращает производство смартфонов в Китае, мы писали здесь.
  • В декабре прошлого года Google заявила о выводе своих производств из Китая.

Читайте также: Bloomberg назвал цену "торговой войны Трампа" для мира 

 

Станислав Стороженко
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Китай торговая война завод apple вьетнам Foxconn

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