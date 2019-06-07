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07.06.2019, 23:08

Избили, "нашли" наркотики. В Москве задержан журналист Медузы

Избили, "нашли" наркотики. В Москве задержан журналист Медузы - Фото
Иван Голунов (фото - meduza.io)

Коллеги Ивана Голунова уверены, что его преследуют за журналистскую деятельность

Вчера, 6 июня, в Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержали специального корреспондента Медузы Ивана Голунова.

Ему инкриминируют сбыт наркотиков.

Коллеги Голунова связывают арест журналиста с его профессиональной деятельностью. Они говорят, что Голунов - профессиональный расследователь, который занимался чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз.

Адвокаты арестованного заявили о провокации и многочисленных нарушениях со стороны сотрудников полиции.

Сообщается, что к журналисту на улице подбежали два человека и насильно усадили его в автомобиль. Удостоверения полицейских показали только после того, как Голунов потребовал адвоката. В отделении полиции журналиста избили, а затем отказались вызывать врачей для освидетельствования побоев. Родным о задержании сообщили только через 13 часов, хотя по закону это необходимо сделать в течение трех часов.

Голунова "принудительно досмотрели", а потом заглянули в его рюкзак, который журналист несколько раз терял из вида, пока "досматривали" его самого. В рюкзаке "обнаружили" наркотики. При этом проводить анализ рюкзака, а также рук и ногтей задержанного на следы наркотиков отказались.

При обыске в квартире Голунова также якобы нашли наркотики, но при этом на двух из трех опубликованных российской полицией "фотографий с обыска" - изображена не квартира журналиста, а другое помещение.

Редакция Медузы убеждена, что Иван Голунов невиновен. Об этом говорится в заявлении генерального директора Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова: "Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся от кого. Медуза будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню - и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами".

Сегодня, 7 июня, в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова.

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Теги: журналист, Медуза, Иван Голунов
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