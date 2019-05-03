Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 21:40

Преступления против СМИ: полиция открыла 63 дела, 52 уже закрыла

Преступления против СМИ: полиция открыла 63 дела, 52 уже закрыла - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По информации МВД, в суд направлено шесть обвинительных актов

Реклама
Реклама

В 2019 году Нацполиция открыла 63 уголовных производства по преступлениям в сфере профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дела открыты по статьям о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, угрозе или насилии в отношении журналиста, умышленном уничтожении или повреждении имущества журналиста, посягательстве на жизнь журналиста.

Реклама

По информации МВД, в суд направлено шесть обвинительных актов. 52 производства было решено закрыть.

В министерстве также сообщили, что в 2018 году следователи полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам, связанным с препятствием журналистской деятельности.

В суд в прошлом году направлено 26 уголовных производств. 243 дела решено было закрыть.

В марте в селе Чабаны Киевской области в сельсовете избили журналиста программы "Схемы", повредили его видеоаппаратуру и вытолкали из помещения. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: сми, журналист, пресса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 