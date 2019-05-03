Преступления против СМИ: полиция открыла 63 дела, 52 уже закрыла

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В 2019 году Нацполиция открыла 63 уголовных производства по преступлениям в сфере профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дела открыты по статьям о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, угрозе или насилии в отношении журналиста, умышленном уничтожении или повреждении имущества журналиста, посягательстве на жизнь журналиста.

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По информации МВД, в суд направлено шесть обвинительных актов. 52 производства было решено закрыть.

В министерстве также сообщили, что в 2018 году следователи полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам, связанным с препятствием журналистской деятельности.

В суд в прошлом году направлено 26 уголовных производств. 243 дела решено было закрыть.

В марте в селе Чабаны Киевской области в сельсовете избили журналиста программы "Схемы", повредили его видеоаппаратуру и вытолкали из помещения.