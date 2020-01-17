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Избивали Библиями: в Панаме арестована секта, пытавшая индейцев

Избивали Библиями: в Панаме арестована секта, пытавшая индейцев - Фото
Индейцы в округе Нгобе-Бугле (Фото: Bienvenido Velasco/ЕРА)
17.01.2020, 10:56

Таким образом они проводили сеансы экзорцизма

В Панаме были арестованы члены евангелистской секты Новый свет Бога, которые пытали местное население - индейцев гуайми - под видом сеансов экзорцизма, в частности избивая их дубинами и Библиями. Об этом пишет Daily Mail.

Рядом с лагерем сектантов в округе Нгобе-Бугле на побережье моря было найдено тайное захоронение с телами шести детей и беременной женщины. В ходе рейда полиция также освободила 14 индейцев гуайми - группа коренного населения с высоким уровнем бедности и неграмотности, - которые подвергались пыткам.

Точной информации о ритуалах секты нет, по-видимому, они включали какую-то форму "изгнания бесов".

Местная евангелическая церковь, известная как Ля Лус дель Мундо, заявила, что никак не связана с арестованными.

  • В 2013 году в Киеве открылись курсы иностранных языков, на которых преподаватели-саентологи зомбировали слушателей, вымогая у них деньги. 

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Панама секта индейцы экзорцизм
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