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Изнасилования в Голливуде. Новый иск против Вайнштейна, одной жертве было 17 лет

Изнасилования в Голливуде. Новый иск против Вайнштейна, одной жертве было 17 лет - Фото
Харви Вайнштейн (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)
29.05.2020, 17:54

Против бывшего продюсера Харви Вайнштейна подали еще один иск, одной из обвиняющих его в изнасиловании было 17 лет в момент инцидента

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, обвинили в нападении еще четыре женщины, одной из них в момент насилия было 17 лет. Об этом сообщает Variety.

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Имена жертв не названы, в иске речь идет о случаях, произошедших с 1984 по 2013 год, в частности – после встреч с Вайнштейном на Каннском и Венецианском кинофестивалях.

В частности, экс-продюсера обвиняют в том, что 1994 году он изнасиловал 17-летнюю девушку из штата Теннесси. По словам жертвы, Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер, чтобы обсудить ее предполагаемую карьеру актрисы, там забрал у нее водительские права, изнасиловал и пригрозил, что если она кому-либо расскажет о произошедшем, он "не только позаботится о том, чтобы она никогда не снимались в каких-либо фильмах, но и отправит своих людей, которые найдут ее и навредят ей и ее семье".

Вторая истица - из Эквадора. По ее словам, в 1984 году на Каннском кинофестивале, когда ей было 34 года и она стремилась начать карьеру кинодокументалиста, Вайнштейн совершил по отношению к ней сексуальное домогательство.

Третья жертва – 38-летняя женщина сказала, что Вайнштейн встретила ее в ресторане Cipriani в Манхэттене в 2008 году и пообещал "помочь поднять ее карьеру на новый уровень". По ее словам, несколько дней спустя он изнасиловал ее в своей квартире в Сохо, пригрозив, что "погубит ее, если она кому-нибудь расскажет".

Четвертый инцидент, упомянутый в иске, произошел в 2013 году. Истица – гражданка Венгиии рассказала, что встретила Вайнштейна на Венецианском кинофестивале. По ее словам, он пригласил ее на прослушивание в офис, а потом в гостиничный номер, где принудил к оральному сексу.

В иске упомянуты брат Вайнштейна Роберт, а также руководство компаний Miramax and Disney, которые, как утверждается, должны были знать или обоснованно предполагать склонность Вайнштейна к сексуальному насилию и использованию для достижения своих целей имеющейся у него власти.

  • 11 марта 2020-го Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления на сексуальной почве. Он сдался полиции еще в мае 2018-го. Более 70 женщин обвиняли Вайнштейна, когда-то одного из самых влиятельных деятелей Голливуда, в сексуальных проступках, включая изнасилование.
Наталия Медведева
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