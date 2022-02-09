Израиль нанес серию ракетных ударов по целям в районе Дамаска

В ночь на 9 февраля ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по целям в районе Дамаска. Об этом со ссылкой на государственное информагентство Сирии SANA сообщают турецкая Anadolu и израильские медиа, в том числе Newsru.co.il.

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В 00:56 по времени Израиля (совпадает с временем по Киеву) из воздушного пространства Ливана, юго-восточнее Бейрута, был нанесен удар по целям в районе Дамаска. Власти Сирии заявили об очередной атаке израильских ВВС, в ответ на которую были задействованы средства ПВО. Одна из сирийских ракет взорвалась в воздушном пространстве Израиля, после чего ЦАХАЛ нанес удары по сирийским ПВО.

В 01:06 в ряде населенных пунктов на севере Израиля сработала система предупреждения о ракетном обстреле. ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован пуск ракеты ЗРК С-200 (SA-5) с сирийской территории, которая взорвалась в полете, система израильского ПРО задействована не была.

В ответ на пуск ракеты Армия обороны Израиля в 01:10 нанесла удары по сирийским средствам ПВО со стороны Голанских высот ракетами "земля-земля". Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что в результате погиб один военнослужащий, не менее пяти получили ранения.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что на жилой дом в районе Кудсая, на северо-западе от Дамаска, упали обломки ракеты сирийских ПВО. Сирийское государственное агентство SANA заявило, что ущерб в Кудсае был причинен израильской ракетой.

SOHR заявляет, что целью израильской ночной атаки были склады оружия и другие объекты проиранских ополчений, расположенные к западу от Дамаска.

25 августа 2019 года Израиль нанес ракетный удар иранским дронам-убийцам.

Сергей Бережной

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