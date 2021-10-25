Израиль объявил о строительстве 1300 домов на Западном берегу, палестинцы возмущены

Израиль объявил тендеры на строительство около 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан, МИД Палестины заявил о катастрофических последствиях этого шага для мирных переговоров. Об этом сообщает Reuters.

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Тендеры предполагают строительство новых домов в ряде поселений на Западном берегу на землях, которые палестинцы считают своими и планируют включить в состав будущего палестинского государства.

На следующей неделе комитет правительства Израиля по планированию обсудит предложения по постройке еще примерно 3000 новых единиц жилья на Западном берегу. В Госдепартаменте США заявили, что такие планы могут усилить напряженность и навредить усилиям по достижению мирного соглашения между Израилем и Палестиной.

В МИД Палестины новые планы строительства оценили как могущие иметь катастрофическое воздействие на шансы заключить мир на основе решения о сосуществовании двух государств.

СПРАВКА. Палестинцы стремятся создать свое государство на оккупированном Израилем ЗБРИ, в секторе Газа и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. ЗБРИ был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными. На ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме проживают . Палестинцы стремятся создать свое государство на оккупированном Израилем ЗБРИ, в секторе Газа и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. ЗБРИ был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными. На ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме проживают более 700 000 поселенцев. ООН описывает такие действия Израиля как "ползучую аннексию". Четвертая Женевская конвенция запрещает оккупирующей стране расселять своих гражданских лиц на территории, захваченной во время войны.

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

Денис Юдин

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