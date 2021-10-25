Израиль объявил о строительстве 1300 домов на Западном берегу, палестинцы возмущены
Израиль объявил тендеры на строительство около 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан, МИД Палестины заявил о катастрофических последствиях этого шага для мирных переговоров. Об этом сообщает Reuters.
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Тендеры предполагают строительство новых домов в ряде поселений на Западном берегу на землях, которые палестинцы считают своими и планируют включить в состав будущего палестинского государства.
На следующей неделе комитет правительства Израиля по планированию обсудит предложения по постройке еще примерно 3000 новых единиц жилья на Западном берегу. В Госдепартаменте США заявили, что такие планы могут усилить напряженность и навредить усилиям по достижению мирного соглашения между Израилем и Палестиной.
В МИД Палестины новые планы строительства оценили как могущие иметь катастрофическое воздействие на шансы заключить мир на основе решения о сосуществовании двух государств.
- В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
- После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.
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