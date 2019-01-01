Израиль тоже вышел из ЮНЕСКО

Фото: Pixabay

США и Израиль 1 января 2019 официально вышли из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает Голос Америки.

Причиной выхода двух стран из организации стал процесс, который был запущен более года назад, по поводу предвзятого отношения к Израилю. Их недовольство вызвано критикой оккупации израилем Восточного Иерусалима, объявления древних еврейских памятников объектами палестинского культурного наследия, а также вступление Палестины в организацию полноправным членом.

Реклама

Сообщается, что несмотря на выход стран, что является в большей степени процедурным характером, это является новым ударом для организации, так как США была одним из учредителей ЮНЕСКО, которая создавалась после Второй мировой войны для укрепления мира.

О выходе США из ЮНЕСКО стало известно ранее. По информации Foreign Policy, решение США продиктовано нежеланием уплачивать членские взносы, в результате чего у страны накопился долг перед ЮНЕСКО более чем в $500 млн (по состоянию на октябрь 2017 года).