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31.12.2018, 11:25

США с большим долгом выходят из ЮНЕСКО

США с большим долгом выходят из ЮНЕСКО - Фото
Фото: UNESCO

Америка переходит в статус наблюдателя в организации

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12 октября США объявили о намерении покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Сегодня их решение вступило в силу.

Теперь в состав организации входят 194 государства: США переходят в статус страны-наблюдателя.

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По информации Foreign Policy, решение США продиктовано нежеланием уплачивать членские взносы, в результате чего у страны накопился долг перед ЮНЕСКО более чем в $500 млн (по состоянию на октябрь 2017 года).

ЮНЕСКО занимается такими вопросами, как, например, сохранение объектов всемирного наследия и решением проблем океанографии, геологии, социальных наук и биосферы.

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Теги: США, Израиль, UNESCO, юнеско
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