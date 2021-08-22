Израиль ударил по оружейным объектам и складам ХАМАС

Военные Израиля нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам исламистского движения ХАМАС в ответ на беспорядки, спровоцированные на границе с сектором Газы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

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"В ответ на ожесточенные беспорядки, которые ХАМАС спровоцировал на границе Израиля и Газы, наши силы нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам ХАМАС", – говорят в израильской армии.

По данным военных, вчера в северной части Газы собрались сотни участников беспорядков: "Бунтовщики подошли к забору безопасности, попытались перелезть через него и бросили взрывные устройства в военнослужащих ЦАХАЛ. В ответ мы применили средства для разгона беспорядков".

Один солдат был тяжело ранен в результате стрельбы, начавшейся со стороны сектора Газы. Военный госпитализирован, все участники беспорядков разогнаны.

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

Владислав Сердюк

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