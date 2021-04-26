Израиль закрыл рыболовную зону сектора Газа из-за ракетных обстрелов

Израиль закрывает рыболовную зону в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post. Решение было принято после продолжительных ракетных обстрелов Израиля из Газы.

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Запрет вступил в действие сегодня, 26 апреля, в 6:00 по местному времени, и продлится до специального уведомления.

Сначала предполагалось сократить рыболовную зону сектора Газа с 15 морских миль до девяти, но после новых обстрелов ее решили закрыть полностью.

"Хамас несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа по отношению к Израилю, и столкнется с последствиями за насилие против граждан государства Израиль", – говорится в заявлении координатора правительственных действий на палестинских территориях генерал-майора Расана Алиана.

За последние дни вооруженные группировки из сектора Газа выпустили по Израилю более 40 ракет.

По заявлениям боевиков, обстрелы стали ответом на беспорядки в Иерусалиме, где арабы протестовали против ограничений, введенных с начала месяца Рамадан на собрания у Дамасских ворот.

Вчера, 25 апреля, заграждения, установленные израильской полицией у Дамасских ворот в Иерусалиме, были сняты.

Денис Юдин

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