UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на освобождение своей пленной – NYT

21.02.2021, 16:41
Израиль закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на освобождение своей пленной – NYT - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Израиль тайно согласился финансировать российскую вакцину Sputnik V против COVID-19 для Сирии, чтобы обеспечить освобождение своей гражданки, удерживаемой сирийцами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с содержанием переговоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

23-летнюю израильтянку, арестованную в Сирии за незаконное пересечение границы, освободили на этой неделе. По официальной версии, ее обменяли на двух сирийских пастухов, задержанных в Израиле.

По информации источника NYT, быстроту и легкость этого соглашения между враждующими государствами, никогда не имевшими дипломатических отношений, обеспечила договоренность о покупке Израилем у России нераскрытого количества доз Sputnik V для Сирии, которая еще не начала вакцинацию своего населения.

По словам источника NYT, израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дважды разговаривал напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, а советник по нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаббат общался со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.

Сначала сирийцы потребовали освободить двух сирийских жителей Голанских высот, заключенных в тюрьму в Израиле, но эта договоренность сорвалась после того, как выяснилось, что эти двое не хотят возвращаться в Сирию.

Затем Израиль предложил освободить двух пастухов, и в какой-то момент переговоров была поднята возможность оплаты вакцины.

Кабинет министров Израиля проголосовал за согласие с условиями сделки во вторник, в тот же день, когда 23-летнюю женщину доставили в Москву. После дальнейших переговоров между израильскими и российскими официальными лицами 18 февраля она была возвращена в Израиль.

Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о подробностях сделки. Он сказал, что рад, что женщину вернули домой, выразил благодарность Путину и добавил, что больше ничего не станет говорить по этому поводу.

Сирийские правительственные СМИ отрицают сущенствование сделки о вакцине.

В NYT отмечают, что вакцины все чаще используются в международной дипломатии. И это отражает огромное и растущее неравенство между богатыми и бедными государствами.

Читайте также: ВОЗ: Мир оказался на грани катастрофического морального провала

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина дипломатия Израиль Сирия обмен пленными коронавирус Sputnik V Биньямин Нетаньяху
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 