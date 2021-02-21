Израиль закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на освобождение своей пленной – NYT

Израиль тайно согласился финансировать российскую вакцину Sputnik V против COVID-19 для Сирии, чтобы обеспечить освобождение своей гражданки, удерживаемой сирийцами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с содержанием переговоров.

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23-летнюю израильтянку, арестованную в Сирии за незаконное пересечение границы, освободили на этой неделе. По официальной версии, ее обменяли на двух сирийских пастухов, задержанных в Израиле.

По информации источника NYT, быстроту и легкость этого соглашения между враждующими государствами, никогда не имевшими дипломатических отношений, обеспечила договоренность о покупке Израилем у России нераскрытого количества доз Sputnik V для Сирии, которая еще не начала вакцинацию своего населения.

По словам источника NYT, израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дважды разговаривал напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, а советник по нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаббат общался со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.

Сначала сирийцы потребовали освободить двух сирийских жителей Голанских высот, заключенных в тюрьму в Израиле, но эта договоренность сорвалась после того, как выяснилось, что эти двое не хотят возвращаться в Сирию.

Затем Израиль предложил освободить двух пастухов, и в какой-то момент переговоров была поднята возможность оплаты вакцины.

Кабинет министров Израиля проголосовал за согласие с условиями сделки во вторник, в тот же день, когда 23-летнюю женщину доставили в Москву. После дальнейших переговоров между израильскими и российскими официальными лицами 18 февраля она была возвращена в Израиль.

Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о подробностях сделки. Он сказал, что рад, что женщину вернули домой, выразил благодарность Путину и добавил, что больше ничего не станет говорить по этому поводу.

Сирийские правительственные СМИ отрицают сущенствование сделки о вакцине.

В NYT отмечают, что вакцины все чаще используются в международной дипломатии. И это отражает огромное и растущее неравенство между богатыми и бедными государствами.

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Наталия Медведева

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