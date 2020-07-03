Жан Кастекс стал новым премьер-министром Франции: кто он

Во Франции назначили нового премьер-министра, им стал Жан Кастекс

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра Жана Кастекса. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

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Кастексу поручено сформировать правительство.

Жан Кастекс родился 25 июня 1965 года, в городе Вик-Фезансак на юге Франции.

Учился в университете Тулузы, парижском Институте политических исследований и Национальной школе администрации (ENA).

Член партии Республиканцы.

В 2008 году избран мэром города Прад в департаменте Восточные Пиренеи, в 2014 году был переизбран при поддержке 70 % избирателей, в 2020 – 75,72 %.

В 2017 году премьер-министр Эдуар Филипп назначил Кастекса межведомственным делегатом в поддержку кандидатуры Парижа на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.

С 2010 по 2015 год – депутат регионального совета Лангедок-Руссильона.

В последний период президентских полномочий Николя Саркози занимал должность помощника генерального секретаря Елисейского дворца.

С 29 марта 2015 года – депутат департаментского совета Восточных Пиренеев.

3 апреля 2020 года возглавил межведомственную комиссию по организации постепенного снятия ограничений, вызванных распространением COVID-19.

Ранее сегодня премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку . Решение об отставке было принято после консультаций премьера с президентом. Политики обсуждали анонсированный Макроном "новый путь".

Наталия Медведева

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