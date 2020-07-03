Премьер-министр и правительство Франции уходят в отставку

Эдуар Филипп (скриншот видео правительства Франции, YouTube)

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вместе с правительством подал в отставку. Об этом сообщает Le Figaro.

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Решение об отставке было принято после консультаций премьера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Политики обсуждали анонсированный президентом "новый путь".

Макрон сказал, что новый премьер будет назначен "в ближайшие часы". По сути это значит, что на выходных новый глава правительства вместе с президентом будут подбирать новых министров, отмечают в издании. В лучшем случае состав нового правительства представят в среду 8 июня, прогнозирует Le Figaro.

Филипп и его министры будут исполнять свои обязательства до назначения нового правительства. Затем, по всей видимости, экс-премьер вернется в Гавр, где он был переизбран во втором туре муниципальных выборов, пишет источник. В воскресенье состоится заседание городского совета, на котором должны избрать мэра города. Филипп уже руководил Гавром до работы премьер-министром.

Партия Макрона LREM провалила муниципальные выборы на прошлых выходных, передает BBC News. Представителям партии президента не удалось победить ни в одном из крупных городов: преимущество в них получили зеленые и политики левого толка.

Опрос, проведенный в четверг Le Figaro и France Info, показал, что три четверти французских избирателей ожидают политических перемен от президента, передает BBC News Хотя многие из опрошенных хотели уделить больше внимания социальным и экологическим изменениям, при этом 59% хотели, чтобы Филипп остался премьером.

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