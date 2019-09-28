Japan Airlines начали предупреждать, какие места заняты детьми

Фото: pixabay.com

Авиакомпания Japan Airlines добавила функцию, которая будет показывать клиенту, какие места в самолете займет ребенок. Об этом сообщает CNN.

Один из пользователей Twitter Рахат Ахмед заметил нововведение: "Спасибо, Japan Airlines за то, что предупредили о местах, где все 13 часов нашего полета будут кричать дети. Такая функция должна быть везде. Прошу заметить, Qatar Airways, две недели назад мне пришлось лететь рядом с тремя кричащими детьми".

CNN отмечает, что механизм работает только на сайте Japan Airlines: "Компания хорошо относятся и к самим детям: пассажиры, которые путешествуют с младенцами, садятся на рейс первыми, им предлагают теплую воду для бутылок и услуги по смене подгузников".