Самолет British Airways совершил экстренную посадку: фото, видео

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Салон самолета затянуло густым дымом во время рейса Лондон - Валенсия

Лайнер авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Валенсии после того, как салон затянуло густым дымом. Об этом сообщает The Telegraph.

Пассажиры опубликовали в соцсетях фото и видео происшествия. Они также жаловались на отсутствие помощи со стороны сотрудников аэропорта и авиакомпании после приземления. По меньшей мере троих госпитализировали.

"Нет воды, нет первой помощи. Люди плачут. Нет представителя British Airways. Помогите", - написала пассажирка рейса Занна Мэрчэнд в Twitter.

Фото: TWITTER/@LUCYAABROWN

Фото: TWITTER/@LUCYAABROWN

Фото: TWITTER/@LUCYAABROWN

Причины задымления устанавливаются.

29 июля из-за резкого изменения показателей одного из двигателей экстренную посадку в аэропорту Борисполя совершил самолет авиакомпании МАУ.

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Теги: самолет, british airways, экстренная посадка
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