"Борт №1". Как летали, что ели и где спали президенты: видео

Президентский самолет Ил-62, на котором летали Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, уже больше десяти лет простаивает и вышел из строя. Журналисты ТСН сходили на экскурсию на "борт №1".

В сюжете показано, что самолет разделен на две части - президентскую и министерскую. Есть также специальный отсек для продуктов питания - для дальних перелетов делали большие запасы колбас, сыров, рыбы и мяса.

В президентском отсеке есть место для работы, обеденный стол, спальня, душевая кабина, мебель и телевизор.

Сообщается, что самолет очень хотят получить в свою коллекцию в Государственном музее авиации. Несколько лет назал борт мог перелететь в Жуляны своим ходом, но сейчас неисправен и может быть доставлен в музей только по земле. В музее говорят, что уже разработали маршрут для перевозки Ил-62 по дорогам, и теперь ждут соответствующего разрешения.

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