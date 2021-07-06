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Жара в Лапландии. Впервые за 100 лет температура на "родине Санта-Клауса" достигла +34º

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 11:25
Жара в Лапландии. Впервые за 100 лет температура на
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Лапландии наступили самые жаркие дни за последнее столетие – +33,6º...+34º. Последний раз такая жара наблюдалась в 1914 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки +34,7º, пишет The Guardian.

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Июнь выдался для Финляндии в целом очень знойным – температура воздуха в отдельных ее регионах держалась выше +30º.

Власти заявили, что такие погодные условия, вызванные климатическим кризисом, в ближайшее время будут только ухудшаться. По словам одного из профессоров метеорологии, приходу аномальной жары в Лапландии также способствовали лесные пожары в Северной Америке, образовавшие колоссальную волну тепла.

Читайте также: Украину скоро вновь накроет жара. Циклон с дождями уступит место сухой погоде и +33º

Дарья Мостовая
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жара лето лапландия
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