Жара в Лапландии. Впервые за 100 лет температура на "родине Санта-Клауса" достигла +34º

В Лапландии наступили самые жаркие дни за последнее столетие – +33,6º...+34º. Последний раз такая жара наблюдалась в 1914 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки +34,7º, пишет The Guardian.

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Июнь выдался для Финляндии в целом очень знойным – температура воздуха в отдельных ее регионах держалась выше +30º.

Власти заявили, что такие погодные условия, вызванные климатическим кризисом, в ближайшее время будут только ухудшаться. По словам одного из профессоров метеорологии, приходу аномальной жары в Лапландии также способствовали лесные пожары в Северной Америке, образовавшие колоссальную волну тепла.

2 июня 2021 года в Антарктиде установили новый температурный рекорд.

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Дарья Мостовая

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