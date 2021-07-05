Украину скоро вновь накроет жара. Циклон с дождями уступит место сухой погоде и +33º
05.07.2021, 15:05
Иллюстративное фото: pixabay.com
Синоптики прогнозируют, что к концу этой недели в Украину вновь вернется жара, а циклон, принесший в большинство областей дожди, сменится сухой погодой. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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По словам синоптиков, именно циклон на юге Украины способствовал нестойкой погоде с кратковременными дождями и грозами.
Однако с четверга, 8 июля, он постепенно начнет покидать территорию страны – вместо этого в Украину придет антициклон Cornelieke и температура воздуха поднимется до максимальных +33º.
- В ближайшие дни, 6-7 июня, Украину ожидают грозы, град и шквалы.
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