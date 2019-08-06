Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Жара в Японии: 57 погибших, более 18 000 госпитализированных

Жара в Японии: 57 погибших, более 18 000 госпитализированных - Фото
Солнце (фото - unsplash.com)
06.08.2019, 16:26

Больше всего людей из-за жары госпитализировали в Токио - 1857, Айчи - 1342 и Сайтами - 1307

На прошлой неделе в Японии погибли 57 человек, еще 18 000 японцев попали в больницу из-за длительной жары. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на правительственные данные. 

"57 человек погибли от медицинских симптомов, связанных с жарой в Японии на прошлой неделе, в тоже время количество госпитализированных возросло в три раза в сравнение с предыдущей неделей - с 5664 до 18 347 человек", - говорится в сообщении японских властей. 

Как заявляют в правительстве Японии, люди возрастом 65+ составляли 54,3% от общего количества пострадавших от жары на прошлой неделе. 

По информации агентства, 729 человек госпитализировали на несколько недель стационара. Остальные "отделались" более легкими проблемами со здоровьем. 

Больше всего людей из-за жары госпитализировали в Токио - 1857, Айчи - 1342 и Сайтами - 1307.

Аномальная жара задержалась в Японии из-за высокого атмосферного давления над японским архипелагом. 

Ранее стало известно, что продолжительность жизни в Японии достигла нового рекордного уровня

Напишите нам
япония аномальная жара
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 