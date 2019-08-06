Жара в Японии: 57 погибших, более 18 000 госпитализированных

Солнце (фото - unsplash.com)

На прошлой неделе в Японии погибли 57 человек, еще 18 000 японцев попали в больницу из-за длительной жары. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на правительственные данные.

"57 человек погибли от медицинских симптомов, связанных с жарой в Японии на прошлой неделе, в тоже время количество госпитализированных возросло в три раза в сравнение с предыдущей неделей - с 5664 до 18 347 человек", - говорится в сообщении японских властей.

Как заявляют в правительстве Японии, люди возрастом 65+ составляли 54,3% от общего количества пострадавших от жары на прошлой неделе.

По информации агентства, 729 человек госпитализировали на несколько недель стационара. Остальные "отделались" более легкими проблемами со здоровьем.

Больше всего людей из-за жары госпитализировали в Токио - 1857, Айчи - 1342 и Сайтами - 1307.

Аномальная жара задержалась в Японии из-за высокого атмосферного давления над японским архипелагом.

Ранее стало известно, что продолжительность жизни в Японии достигла нового рекордного уровня.