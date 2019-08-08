Женщина летела в лоукостере без спинки сиденья: фото

Сиденье самолета (Фото: Thomas Day/Twitter)

На одном из рейсов британского лоукостера EasyJet сфотографировали пассажирку в кресле без спинки. Об этом сообщает The Independent.

Фотографию в Twitter опубликовал пользователь Matthew Harris. Он заявляет, что фото было сделано на борту рейса U22051 из Лондона в Женеву. По его словам, после завершения посадки женщину пересадили на свободное место.

Авиакомпания предложила пользователю, который опубликовал фото, удалить его и рассказать подробнее об инциденте. Он отказался.

В EasyJet прокомментировали ситуацию, заявив, что женщина села на это место по своей воле: "Пассажирам не позволяли сидеть на этих креслах, потому что они были сломаны и ждали ремонта".

"Безопасность - наш приоритет", - резюмировали в компании.