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Женщину хотели посадить за богохульство: привела собаку в мечеть

Женщину хотели посадить за богохульство: привела собаку в мечеть - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.02.2020, 13:45

Инцидент произошел в Индонезии

В Индонезии женщина избежала тюремного заключения по обвинению в богохульстве: в июле 2019 года Сьюзет Маргарет посетила мечеть в туфлях, а также привела с собой собаку. Об этом сообщает BBC.

Ее поведение оскорбило чувства верующих в Индонезии и спровоцировало волну недовольства. 

Сегодня суд признал женщину виновной в богохульстве, но добавив, что она не может нести ответственность за свои действия: в 2013-м у нее диагностировали параноидальную шизофрению. 

Обвинение требовало для нее восемь месяцев тюремного заключения.

  • 31 января у киевской мечети полиция устроила облаву на нелегалов.
  • В 2016-2018 годах в мечетях в разных городах Украины также проходил ряд обысков. По словам муфтия Саида Исмагилова, правоохранители при этом подбрасывали запрещенную литературу.
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