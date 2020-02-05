Женщину хотели посадить за богохульство: привела собаку в мечеть

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В Индонезии женщина избежала тюремного заключения по обвинению в богохульстве: в июле 2019 года Сьюзет Маргарет посетила мечеть в туфлях, а также привела с собой собаку. Об этом сообщает BBC.

Ее поведение оскорбило чувства верующих в Индонезии и спровоцировало волну недовольства.

Сегодня суд признал женщину виновной в богохульстве, но добавив, что она не может нести ответственность за свои действия: в 2013-м у нее диагностировали параноидальную шизофрению.

Обвинение требовало для нее восемь месяцев тюремного заключения.