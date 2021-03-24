UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Женщины среднего возраста чаще страдают от долгосрочных COVID-симптомов – исследование

24.03.2021, 19:25
Женщины среднего возраста чаще страдают от долгосрочных COVID-симптомов – исследование - Фото
Разработка вакцины от COVID-19 (Фото: Diego Azubel/EPA)

Женщины в возрасте от 40 до 50 лет, по всей видимости, больше подвержены риску долгосрочных проблем со здоровьем после заболевания COVID-19. Речь идет о таких постоянных симптомах как усталость, одышка и спутанность сознания. Об этом говорят результаты двух британских исследований, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наше исследование показывает, что наиболее тяжелыми продолжительными симптомами страдают белые женщины в возрасте от 40 до 60 лет, у которых есть как минимум два хронических заболевания", – сказал Крис Брайтлинг, профессор медицины из Университета Лестера, который был одним из руководителей исследования, известного как PHOSP-COVID.

Согласно результатам, через пять месяцев после выписки из больницы белые пациентки среднего возраста, у которых был диабет, болезни легких или сердца, чаще сообщали о длительных COVID-симптомах.

Второе исследование, проведенное Международным консорциумом по тяжелым острым респираторным инфекциям (ISARIC), показало, что женщины в возрасте до 50 лет, даже если у них нет хронических заболеваний, сталкиваются с более высоким риском долгосрочных проблем со здоровьем, чем мужчины старшего возраста.

"Становится все более очевидным, что COVID-19 имеет серьезные последствия. Мы обнаружили, что у более молодых женщин, скорее всего, будут худшие долгосрочные последствия", – сказал Том Дрейк, научный сотрудник Эдинбургского университета, который руководил исследованием ISARIC.

В исследовании ISARIC приняли участие 327 пациентов. Оно показало, что женщины в возрасте до 50 лет в два раза чаще сообщали об усталости, в семь раз чаще имели одышку, а также чаще имели проблемы, связанные с памятью, подвижностью и общением.

В исследовании PHOSP были проанализированы 1077 пациентов мужского и женского пола, которые были выписаны из больниц в Великобритании в период с марта по ноябрь 2020 года после заражения COVID-19.

Большинство пациентов сообщали о множественных стойких симптомах через пять месяцев. Среди них – боли в мышцах и суставах, усталость, слабость, одышка и спутанность сознания.

Более четверти из них имели, по словам врачей, "клинически значимые симптомы тревоги и депрессии" через пять месяцев, а 12% имели симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Луиза Уэйн, специалист по респираторным заболеваниям в Университете Лестера, сказала, что причина более частого возникновения посткоронавирусного синдрома у женщин может заключаться в различных имунных ответах на вирус у мужчин и женщин. Однако необходимы дальнейшие исследования.

В 2020 году британская Нацслужба здравоохранения сообщала, что до трети людей, которые тяжело переболели коронавирусом, могут пожизненно страдать от повреждений легких различной степени, хронической усталости и психических расстройств. 

Читайте также: COVID. В Израиле выяснили, передают ли вакцинированные матери антитела новорожденным детям

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 