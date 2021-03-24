Женщины среднего возраста чаще страдают от долгосрочных COVID-симптомов – исследование

Женщины в возрасте от 40 до 50 лет, по всей видимости, больше подвержены риску долгосрочных проблем со здоровьем после заболевания COVID-19. Речь идет о таких постоянных симптомах как усталость, одышка и спутанность сознания. Об этом говорят результаты двух британских исследований, пишет Reuters.

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"Наше исследование показывает, что наиболее тяжелыми продолжительными симптомами страдают белые женщины в возрасте от 40 до 60 лет, у которых есть как минимум два хронических заболевания", – сказал Крис Брайтлинг, профессор медицины из Университета Лестера, который был одним из руководителей исследования, известного как PHOSP-COVID.

Согласно результатам, через пять месяцев после выписки из больницы белые пациентки среднего возраста, у которых был диабет, болезни легких или сердца, чаще сообщали о длительных COVID-симптомах.

Второе исследование, проведенное Международным консорциумом по тяжелым острым респираторным инфекциям (ISARIC), показало, что женщины в возрасте до 50 лет, даже если у них нет хронических заболеваний, сталкиваются с более высоким риском долгосрочных проблем со здоровьем, чем мужчины старшего возраста.

"Становится все более очевидным, что COVID-19 имеет серьезные последствия. Мы обнаружили, что у более молодых женщин, скорее всего, будут худшие долгосрочные последствия", – сказал Том Дрейк, научный сотрудник Эдинбургского университета, который руководил исследованием ISARIC.

В исследовании ISARIC приняли участие 327 пациентов. Оно показало, что женщины в возрасте до 50 лет в два раза чаще сообщали об усталости, в семь раз чаще имели одышку, а также чаще имели проблемы, связанные с памятью, подвижностью и общением.

В исследовании PHOSP были проанализированы 1077 пациентов мужского и женского пола, которые были выписаны из больниц в Великобритании в период с марта по ноябрь 2020 года после заражения COVID-19.

Большинство пациентов сообщали о множественных стойких симптомах через пять месяцев. Среди них – боли в мышцах и суставах, усталость, слабость, одышка и спутанность сознания.

Более четверти из них имели, по словам врачей, "клинически значимые симптомы тревоги и депрессии" через пять месяцев, а 12% имели симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Луиза Уэйн, специалист по респираторным заболеваниям в Университете Лестера, сказала, что причина более частого возникновения посткоронавирусного синдрома у женщин может заключаться в различных имунных ответах на вирус у мужчин и женщин. Однако необходимы дальнейшие исследования.

В 2020 году британская Нацслужба здравоохранения сообщала, что до трети людей, которые тяжело переболели коронавирусом, могут пожизненно страдать от повреждений легких различной степени, хронической усталости и психических расстройств.

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Вадим Ребрина

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