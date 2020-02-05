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Жену премьера Лесото обвинили в убийстве его предыдущей супруги

Жену премьера Лесото обвинили в убийстве его предыдущей супруги - Фото
Мезайя Табане (скриншот с видео)
05.02.2020, 17:23

Мезайя Табане обвиняется в убийстве жены премьера, с которой он в тот момент находился в процессе развода

Супруге премьер-министра Лесото Томаса Табане предъявили официальное обвинение в убийстве его предыдущей жены. Об этом сообщает ВВС.

Вчера Мезайю Табане, как и самого премьера допросила полиция. Женщину отправили под стражу.

Бывшая жена чиновника, 58-летняя Липолело Табане, была застрелена возле своего дома в столице Масеру в 2017 году. В то время пара была в процессе развода, и Липолело жила отдельно от мужа.

Женщину расстреляли в автомобиле, когда она подъехала к своему дому. В салоне также была ее подруга. При этом подруга выжила и, как ожидается, сыграет ключевую роль в рассмотрении дела в суде.

Первоначально в нападении обвиняли неизвестных вооруженных людей, но недавно обнаружились новые факты, которые поставили под вопрос официальную версию.

Подозреваемая Мезайя Табане была задержана на границе с Южной Африкой.

Самого премьер-министра допросили, потому что следствие зафиксировало телефонный звонок на его номер с места преступления. При этом Томасу Табане обвинения не выдвигались.

12 января семь государств-членов ООН, Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен, временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации.

 

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