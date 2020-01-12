Семь стран временно лишили права голоса в ООН: перечень

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Семь государств-членов ООН, Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен, временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации. Об этом сообщает Anadolu.

В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.

Долг США ООН по-прежнему составляет $491 млн.