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У ООН заканчиваются деньги - генеральный секретарь

У ООН заканчиваются деньги - генеральный секретарь - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
09.10.2019, 10:45

Антониу Гутерреш сообщил, что 64 государства не внесли взносы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о финансовом кризисе в организации. Об этом сообщает центр новостей ООН.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - рассказал генсек.

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По словам генсека, бюджет на этот год был наполнен лишь на 70%, поскольку 64 государства (всего в ООН входят 293 государства) не внесли взносы. В результате Организации приходится экономить: отменять запланированные мероприятия и отказываться от командировок сотрудников.

"Ситуация была бы гораздо хуже, если бы я, начиная с января, не сокращал расходы. Без этих мер нам даже не хватило бы средств, чтобы обеспечить в сентябре открытие Генассамблеи и провести встречи высокого уровня", - объяснил глава Генерального секретариата ООН.

Гуттереш предупреждает, что жесткая экономия средств может навредить эффективности работы Организации в целом.

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