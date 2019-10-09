У ООН заканчиваются деньги - генеральный секретарь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о финансовом кризисе в организации. Об этом сообщает центр новостей ООН.
"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - рассказал генсек.
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По словам генсека, бюджет на этот год был наполнен лишь на 70%, поскольку 64 государства (всего в ООН входят 293 государства) не внесли взносы. В результате Организации приходится экономить: отменять запланированные мероприятия и отказываться от командировок сотрудников.
"Ситуация была бы гораздо хуже, если бы я, начиная с января, не сокращал расходы. Без этих мер нам даже не хватило бы средств, чтобы обеспечить в сентябре открытие Генассамблеи и провести встречи высокого уровня", - объяснил глава Генерального секретариата ООН.
Гуттереш предупреждает, что жесткая экономия средств может навредить эффективности работы Организации в целом.
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