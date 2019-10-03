StopTheWaste. ООН запустила флешмоб в защиту еды: видео

Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste ("Остановить отходы") для борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации ООН, треть всех продуктов, которые производятся в мире, выбрасывают на свалку, и это стоит мировой экономике почти 1 трлн долларов ежегодно.

Флешмоб StopTheWaste призван повысить осведомленность людей о количестве ежедневно выбрасываемых продуктов.

"Не важно, работаете ли вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая, или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки пищи, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste", - сказала директор по маркетингу всемирной продовольственной программы Коринн Вудс.

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно:

* Найти у себя в холодильнике пищу, срок годности которой подходит к концу.

* Сделать селфи с этой пищей и съесть ее.

* Поделиться фотографией в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тэгнуть трех друзей.

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