StopTheWaste. ООН запустила флешмоб в защиту еды: видео

Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste ("Остановить отходы") для борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщается на сайте организации.
По информации ООН, треть всех продуктов, которые производятся в мире, выбрасывают на свалку, и это стоит мировой экономике почти 1 трлн долларов ежегодно.
Флешмоб StopTheWaste призван повысить осведомленность людей о количестве ежедневно выбрасываемых продуктов.
"Не важно, работаете ли вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая, или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки пищи, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste", - сказала директор по маркетингу всемирной продовольственной программы Коринн Вудс.
Чтобы присоединиться к инициативе, нужно:
* Найти у себя в холодильнике пищу, срок годности которой подходит к концу.
* Сделать селфи с этой пищей и съесть ее.
* Поделиться фотографией в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тэгнуть трех друзей.
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