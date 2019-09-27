Львовские спасатели участвуют в Тетрис челлендж: видео

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Сотрудники экстренных служб хотели показать, каких усилий стоит ликвидация одного ДТП с пострадавшими

Работники экстренных служб Львовской области приняли участие во всемирном флешмобе Тетрис челлендж. Об этом сообщает UA:Львів.

Пожарные, медики и полицейские возле стадиона "Арена Львов" выложили свое рабочее снаряжение ровными рядами, после чего легли рядом с ним. Таким образом они хотят привлечь внимание к количеству аварий, которые происходят во Львовской области.

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Фото: Лилия Гончарук/UA:Львів

"Мы хотим показать, как представители экстренных служб выезжают на место аварий. Мы надеемся таким образом сократить количество происшествий на дорогах. Люди должны увидеть, сколько ресурсов необходимо для того, чтобы ликвидировать одно ДТП", - объяснил суть флешмоба спикер областного управления ГСЧС Виталий Туровцев.

Флешмоб был придуман в швейцарском Цюрихе. Вскоре к нему присоединились и экстренники с других стран мира.

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Видео: UA:Львів

 

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Теги: Львов, флешмоб, тетрис, полиция, ГСЧС, медики, авария, дтп, арена львов
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