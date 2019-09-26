Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото

На проспекте Красной Калины 58 во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра "Арсен". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В результате происшествия пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине. Спасатели смогли извлечь пострадавшую с помощью спецтехники. После этого женщину доставили в больницу.

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"Женщину из крана уже вытащили. Ее там зажало, поэтому привлекали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения ТЦ "Арсен", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сиховской районной администрации Владимир Ивасюк.

Вчера прогремел взрыв в одном из жилых домов Херсона.

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