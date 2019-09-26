Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.09.2019, 12:07

Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото

1 / 6
Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото
Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото
Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фотоВо Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото

Кран упал на ТЦ со строительного участка компании "Авалон"

На проспекте Красной Калины 58 во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра "Арсен". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В результате происшествия пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине. Спасатели смогли извлечь пострадавшую с помощью спецтехники. После этого женщину доставили в больницу.

Читайте также: Автоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фото

"Женщину из крана уже вытащили. Ее там зажало, поэтому привлекали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения ТЦ "Арсен", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сиховской районной администрации Владимир Ивасюк.

Читайте также: Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, торговый центр, кран, тц арсен, сихов, красной калины, авалон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений
Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений
Материалы по теме
Князев останется в МВД на новой должности
Политика Князев останется в МВД на новой должности
Лобовое столкновение. В ДТП под Славянском погибла семья: фото
Новости регионов Лобовое столкновение. В ДТП под Славянском погибла семья: фото
Популярное
фото/видео
Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото
Во Львове кран упал на торговый центр: есть пострадавший – фото
NASA показало визуализацию искривленного мира черной дыры: видео
NASA показало визуализацию искривленного мира черной дыры: видео 11:24
El Camino. Вышел полный трейлер фильма по мотивам "Во все тяжкие"
El Camino. Вышел полный трейлер фильма по мотивам "Во все тяжкие" 10:46
"Ирландец" с Аль Пачино и Де Ниро: вышел официальный трейлер
"Ирландец" с Аль Пачино и Де Ниро: вышел официальный трейлер 09:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 