Жители города в РФ против назначения мэром боевика из Донбасса

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В России жители столицы Калмыкии Элисты протестуют против назначения и.о. мэра города одного из бывших главарей террористической организации ДНР Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее Трапезников временно исполнял обязанности "главы ДНР".

На минувших выходных жители Элисты собрались на народный сход, где выразили несогласие с таким назначением и потребовали его отменить до 1 октября. Однако этого не произошло, поэтому активисты заявили о продолжении акций протеста.

Того жители Элисты составили заявления генеральному прокурору и прокурору республики Калмыкии.

Правозащитник Валерий Бадмаев, активист Съезда ойрат-калмыцкого народа объяснил позицию жителей города: "У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками".

По его словам, жители уверены, что Трапезникова городу "навязали" в Кремле.

"Мое мнение - что в "ДНР" наступает полный крах, оттуда все бегут, как крысы, вот они этих крыс и будут теперь пристраивать у нас в России. Но в Калмыкии у них этот номер не пройдет!" – сказал Бадмаев.

26 сентября депутаты городского собрания Элисты избрали Трапезникова новым главой столичной администрации. Кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, который полагает, что террорист из Донбасса пригодится городу как "настоящий антикризисный менеджер".