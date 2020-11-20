Журналист попал на секретную видеоконференцию ЕС по безопасности: как ему это удалось

Министр обороны Нидерландов допустила оплошность, и журналист воспользовался этим

Нидерландский журналист смог присоединиться к секретной видеоконференции министров обороны стран-членов Евросоюза, увидев часть кода доступа в Twitter главы Минобороны Нидерландов. Об этом пишет Politico.

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Издание получило видео, на котором журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws появляется в большом окне в верхней части экрана видеоконференции, улыбается и машет министрам.

"Вы знаете, что вы попали на секретную конференцию?" – спросил его глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель под смех некоторых официальных лиц.

"Да, да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию", – ответил улыбающийся Верлаан.

"Вы знаете, что это уголовное преступление, а? Вам лучше выйти из конференции как можно быстрее, прежде чем приедет полиция" – сказал Боррель.

Хотя вторжение было встречено смехом, оно подняло серьезные вопросы о безопасности конфиденциальных встреч ЕС, пишет издание. Сегодняшняя видеоконференция включала обсуждение секретного документа об угрозах, стоящих перед ЕС, который ляжет в основу следующей стратегии обороны ЕС.

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RTL сообщил, что журналисту удалось получить доступ к конференции, потому что в Twitter-аккаунте министра обороны Нидерландов Анки Бийлевелд некоторое время провисела фотография с адресом и частью PIN-кода.

Журналист сделал несколько попыток входа, прежде чем присоединиться к собранию, так как на фото были видны пять цифр из шести.

Представитель Минобороны сообщил, что сотрудник случайно опубликовал в Twitter фотографию с конфиденциальной информацией.

"В следующий раз это может быть хакер, и мы больше не будем смеяться", – сказал один из участвовавших во встрече дипломатов.

Сегодня был обнародован отчет ЕС, где признается, что Евросоюзу не хватает возможностей для того, чтобы стать самостоятельной военной силой, способной помочь НАТО или быстро развернуть войска в случае региональных кризисов.

Вадим Ребрина

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