Журналисты Беларуси разработали игру-симулятор: какое наказание грозит участнику протестов
По итогам прохождения теста будет понятно, какое наказание вам, скорее всего, назначит суд
В Беларуси журналисты местного СМИ Tut.by разработали тест-симулятор, результаты которого "смогут показать, какое наказание вам дадут по ст. 23.34. КоАП РБ" за участие в акциях протеста.
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Как отмечают журналисты, судебные заседания в стране по факту участия в митингах происходят почти каждый день.
"Читатели Tut.by предложили сделать симулятор судебного заседания, а мы превратили это в игру: с ее помощью вы заранее узнаете, какие вопросы вам могут задать на процессе и какой приговор вам вынесут в итоге", – говорится в сообщении.
Всего вопросов в тесте десять. Среди них есть, например, такие: "выкрикивали ли вы лозунги?", "признаете ли вы свою вину?" и "что вы делали перед задержанием?"
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