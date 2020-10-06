Журналисты Беларуси разработали игру-симулятор: какое наказание грозит участнику протестов

По итогам прохождения теста будет понятно, какое наказание вам, скорее всего, назначит суд

В Беларуси журналисты местного СМИ Tut.by разработали тест-симулятор, результаты которого "смогут показать, какое наказание вам дадут по ст. 23.34. КоАП РБ" за участие в акциях протеста.

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Как отмечают журналисты, судебные заседания в стране по факту участия в митингах происходят почти каждый день.

"Читатели Tut.by предложили сделать симулятор судебного заседания, а мы превратили это в игру: с ее помощью вы заранее узнаете, какие вопросы вам могут задать на процессе и какой приговор вам вынесут в итоге", – говорится в сообщении.

Всего вопросов в тесте десять. Среди них есть, например, такие: "выкрикивали ли вы лозунги?", "признаете ли вы свою вину?" и "что вы делали перед задержанием?"

СПРАВКА. Статья 23.34 КоАП РБ – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Может быть отягощено повторностью, выплатой вознаграждений и так далее. Предусматривает применение таких санкций как штраф и административный арест.

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Дарья Мостовая

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