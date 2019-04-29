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29.04.2019, 22:39

Журналисты Washington Post сообщили, сколько раз Трамп соврал

Журналисты Washington Post сообщили, сколько раз Трамп соврал - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Больше 10 тыс ложных или вводящих в заблуждение заявлений с начала президентского срока. Или, в среднем, по 23 таких заявления в день

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26 апреля американский президент Дональд Трамп преодолел отметку в 10 тыс лживых или вводящих в заблуждение заявлений. Об этом сегодня сообщило издание Washington Post.

Подсчитывал заявления Трампа проект The Fact Checker.

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В среднем Трамп сообщал неправду около 23 раз в день, учитывая и многочисленные митинги, которые он провел перед промежуточными выборами.

В первые 100 дней своего президентства Трамп в среднем делал пять ошибочных сообщений, что в итоге составило бы около 7 тысяч сообщений в течение четырех лет. Однако в последнее время он стал чаще делать ошибочные сообщения. Только за 25-27 апреля Трамп сделал 171 ошибочное заявление или вводящее слушателей в заблуждение.

Например, согласно подсчетам The Fact Checker, во время 45-минутного телефонного интервью с репортером Шоном Хэннити из Fox News президент США сделал 45 сомнительных заявлений; на брифинге с прессой на следующий день ー 8 заявлений; во время выступления в Национальной стрелковой ассоциации ー 24; в интервью с Марком Левиным ー 17; на агитационном митинге ー 61 заявление. Кроме того, этот список регулярно пополняется сообщениями, которые Трамп публикует в своем Twitter.

27 апреля сообщалось, что, согласно первому опросу, бывший вице-президент США Джо Байден на шесть пунктов опережает Трампа в рейтинге кандидатов в президенты.

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Теги: дональд трамп
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