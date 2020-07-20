К 2100 году белые медведи могут погибнуть – климатологи

Исследование Международного союза охраны природы вычислило график возможного исчезновения белых медведей

Белые медведи исчезнут к концу текущего столетия, если человечество не предпримет больше усилий для борьбы с изменением климата. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые говорят, что некоторые популяции белых медведей уже достигли пределов выживания, поскольку площади, покрытые арктическим морским льдом, сокращаются.

Хищникам необходим лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Таяние льда вынуждает животных проходить все большие и большие расстояния, чтобы найти еду для себя и своих детенышей.

Исследование Международного союза охраны природы (МСОП) вычислило график возможного исчезновения белых медведей. Моделируя расход энергии белыми медведями, ученые смогли рассчитать пределы их выносливости.

Усиление труднодоступности пищи в первую очередь скажется на выживаемости детенышей, потому что их матери не смогут накапливать количество жира, достаточное для выработки молока.

Исследователи также смогли предсказать, когда пределы выживания белых медведей будут достигнуты в разных частях Арктики. Ученые не исключают, что в некоторых районах это уже произошло.

Если уровень выброса парниковых газов останентся высоким, то к 2100 году все популяции белых медведей, за исключением нескольких, могут исчезнуть.

Полученные результаты совпадают с предыдущими прогнозами о том, что к 2100 году белые медведи, вероятно, сохранятся только в нескольких популяциях – очень далеко на севере.

Читайте также: В ООН рассказали, как потеплеет в ближайшие годы и какими будут последствия

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.