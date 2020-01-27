Фото - пресс-служба NASA

К Земле приближается потенциально опасный астероид. Об этом пишет Аrchyde со ссылкой на отчет NASA.

Диаметр астероида под номером 163373 - от 440 до 990 метров, 15 февраля он будет пролетать на минимальном к Земле расстоянии, в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны (~384 000 км).

Астероид был открыт 23 октября 1995 года. В следующий раз он пройдет в относительной близости от Земли 6 августа 2075 года. 163373 относится к группе аполлонов, то есть к астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли. По этой причине NASA причисляет его к потенциально опасным.

В 2019 году Аэрокосмическое управление США предупреждало, что в середине сентября к Земле приблизятся два крупных астероида.

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