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NASA предупредило о приближении к Земле двух крупных астероидов

NASA предупредило о приближении к Земле двух крупных астероидов - Фото
Иллюстрация: sci.ce.cn
28.08.2019, 10:28

По информации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, астероиды приблизятся к земле в середине сентября

Аэрокосмическое управление США предупредило, что в середине сентября к Земле приблизятся два крупных астероида. Об этом говорится на сайте NASA.

Один из них под кодом 2000QW7 окажется на близком расстоянии от нас 14 сентября. Его диаметр - от 290 до 650 метров. Астероид будет пролетать около Земли на дистанции 6,4 млн км и на скорости 6,4 км/с. 

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В этот же день к Земле приблизится астероид 2010CO1 размером от 120 до 260 м. Он будет находится на расстоянии 14,3 млн км от нас и пролетит мимо на скорости 14,3 км/с.

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