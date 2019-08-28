NASA предупредило о приближении к Земле двух крупных астероидов

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Аэрокосмическое управление США предупредило, что в середине сентября к Земле приблизятся два крупных астероида. Об этом говорится на сайте NASA.

Один из них под кодом 2000QW7 окажется на близком расстоянии от нас 14 сентября. Его диаметр - от 290 до 650 метров. Астероид будет пролетать около Земли на дистанции 6,4 млн км и на скорости 6,4 км/с.

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В этот же день к Земле приблизится астероид 2010CO1 размером от 120 до 260 м. Он будет находится на расстоянии 14,3 млн км от нас и пролетит мимо на скорости 14,3 км/с.

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