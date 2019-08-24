Корабль РФ с роботом "Федором" не пускают на МКС: завис в космосе

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Если повторная попытка стыковки провалится, российский "Союз" вместе с "Федором" утопят в океане

Беспилотный грузовой корабль "Союз МС-14" с российских роботом "Федором" на борту не смог автоматически состыковаться с Международной космической станцией. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале SciNews

Стыковка должна была состояться 24 августа в 08:30 по Киеву, но, когда кораблю оставалось от 60 до 99 м до станции, он замер и позднее начал отдаляться. "Союз" увели на безопасное расстояние - 279 метров. 

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Диктор на канале NASА сообщил, что стыковку прервали якобы из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс". 

Экипажу МКС также не удалось пристыковать корабль в ручном режиме из-за отсутствия нужной системы на МКС.

Повторную попытку стыковки проведут в понедельник утром. 

"Союз МС-14" был запущен 22 августа. На борту корабля находится "пассажир" - гуманоидный робот Skybot F-850 "Федор" из РФ.

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Теги: мкс, союз, робот федор
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