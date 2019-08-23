Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Астронавты установили новый стыковочный адаптер, который, надеется NASA, поможет вернуть людей на Луну к 2025 году

22 августа астронавты NASA вышли в открытый космос в рамках проекта Артемида, передает официальный сайт агентства.

Сообщается, что астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган установили на Международной космической станции второй стыковочный адаптер. С помощью него коммерческие космические корабли Boeing и SpaceX смогут доставлять астронавтов на МКС. Таким образом, NASA модернизирует устаревшую систему стыкования.

Читайте также: 54 года назад Леонов впервые в мире вышел в космос: VR-ролик 360°

Ник Хейг в открытом космосе (Фото - NASA)

В агентстве отмечают, что с помощью новой системы они планируют реализовать лунную программу к 2024 году. NASA планирует отправить на спутник мучину и женщину в рамках подготовки проетка по исследованию человеком Марса.

Примечательно, что для Эндрю Моргана это дебютная миссия в космосе.

Читайте также: NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, НАСА, Луна, Марс, космос, Ник Хейг, Эндрю Морган, адаптер, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео
7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео
"Это хаос". Президент Бразилии - о массовых пожарах в Амазонке
"Это хаос". Президент Бразилии - о массовых пожарах в Амазонке
Экономика В Украине выросли объемы строительства. Названы области-лидеры
Экс-депутат Пинзеник вошел в набсовет Магистральных газопроводов
ТЭК Экс-депутат Пинзеник вошел в набсовет Магистральных газопроводов
Украина обжаловала в России взыскание $144 млн в пользу Татнефти
ТЭК Украина обжаловала в России взыскание $144 млн в пользу Татнефти
Популярное
фото/видео
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео
7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео
7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео 13:23
"Это хаос". Президент Бразилии - о массовых пожарах в Амазонке
"Это хаос". Президент Бразилии - о массовых пожарах в Амазонке 10:05
Футбол. Лига Европы. "Эспаньол" vs "Заря" - все голы: видео
Футбол. Лига Европы. "Эспаньол" vs "Заря" - все голы: видео 09:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 