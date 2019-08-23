7 часов в открытом космосе. Как работают астронавты NASA: видео

22 августа астронавты NASA вышли в открытый космос в рамках проекта Артемида, передает официальный сайт агентства.

Сообщается, что астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган установили на Международной космической станции второй стыковочный адаптер. С помощью него коммерческие космические корабли Boeing и SpaceX смогут доставлять астронавтов на МКС. Таким образом, NASA модернизирует устаревшую систему стыкования.

Читайте также: 54 года назад Леонов впервые в мире вышел в космос: VR-ролик 360°

Ник Хейг в открытом космосе (Фото - NASA)

В агентстве отмечают, что с помощью новой системы они планируют реализовать лунную программу к 2024 году. NASA планирует отправить на спутник мучину и женщину в рамках подготовки проетка по исследованию человеком Марса.

Примечательно, что для Эндрю Моргана это дебютная миссия в космосе.

Ранее Space X доставили экипажу паровую машину, научные и другие грузы.

Недавно в NASA анонсировали миссию по поиску жизни на спутнике Юпитера.

Читайте также: NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео